Гомельский высказался об отношении Евролиги к российским клубам после ухода Бертомеу
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о возможном изменении отношения Евролиги к клубам из России после ухода президента организации Жорди Бертомеу. 30 июня Бертомеу должен покинуть этот пост.
«Скорее всего, поменяется, но в какую сторону – вопрос», — написал Гомельский.
Владимир также оценил выступление УНИКСа в нынешнем сезоне. Вчера, 26 мая, игроки казанской команды завоевали бронзовые медали Единой лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань».
«Очень удачный сезон. Очень высокое качество игры. Отличная работа Перасовича. Прекрасный набор легионеров», — высказался специалист.
Ранее Гомельский назвал главную креативную фигуру ЦСКА в этом сезоне.
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