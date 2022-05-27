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Гомельский высказался об отношении Евролиги к российским клубам после ухода Бертомеу

Гомельский высказался об отношении Евролиги к российским клубам после ухода Бертомеу
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о возможном изменении отношения Евролиги к клубам из России после ухода президента организации Жорди Бертомеу. 30 июня Бертомеу должен покинуть этот пост.

«Скорее всего, поменяется, но в какую сторону – вопрос», — написал Гомельский.

Владимир также оценил выступление УНИКСа в нынешнем сезоне. Вчера, 26 мая, игроки казанской команды завоевали бронзовые медали Единой лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань».

«Очень удачный сезон. Очень высокое качество игры. Отличная работа Перасовича. Прекрасный набор легионеров», — высказался специалист.

Ранее Гомельский назвал главную креативную фигуру ЦСКА в этом сезоне.

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