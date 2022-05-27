Лука Дончич высказался о поражении «Далласа» в финале плей-офф Западной конференции НБА
Поделиться
Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о поражении своей команды в финальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» — 1-4 в серии.
«Не люблю проигрывать, особенно вот так. Я играл ужасно. Если говорить о сезоне в целом, то признаюсь, что очень горжусь всей командой: каждым игроком и каждым сотрудником. Мы боролись до последнего. Поздравляю «Уорриорз», они были явно лучше», — сказал Дончич на пресс-конференции.
В пятом матче серии Дончич стал самым результативным игроком «Маверикс». В этой встрече Лука набрал 28 очков, совершил 9 подборов и отдал 6 результативных передач. В другом полуфинале «Бостон Селтикс» ведёт в серии с «Майами Хит» со счётом 3-2.
Комментарии
- 27 мая 2022
-
12:13
-
11:18
-
10:34
-
09:29
-
08:45
-
06:45
-
05:00
-
04:33
-
00:47
- 26 мая 2022
-
23:49
-
22:59
-
21:47
-
20:48
-
19:53
-
18:47
-
17:32
-
16:56
-
16:00
-
15:08
-
13:34
-
12:19
-
11:18
-
10:04
-
09:43
-
06:09
-
00:58
- 25 мая 2022
-
23:48
-
22:40
-
21:19
-
20:37
-
19:57
-
18:59
-
17:58
-
16:39
-
15:07
Партнерский контент