Лука Дончич высказался о поражении «Далласа» в финале плей-офф Западной конференции НБА

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о поражении своей команды в финальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» — 1-4 в серии.



«Не люблю проигрывать, особенно вот так. Я играл ужасно. Если говорить о сезоне в целом, то признаюсь, что очень горжусь всей командой: каждым игроком и каждым сотрудником. Мы боролись до последнего. Поздравляю «Уорриорз», они были явно лучше», — сказал Дончич на пресс-конференции.



В пятом матче серии Дончич стал самым результативным игроком «Маверикс». В этой встрече Лука набрал 28 очков, совершил 9 подборов и отдал 6 результативных передач. В другом полуфинале «Бостон Селтикс» ведёт в серии с «Майами Хит» со счётом 3-2.