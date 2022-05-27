Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич рассказал, что планирует делать в межсезонье, чтобы улучшить свою игру

Лука Дончич рассказал, что планирует делать в межсезонье, чтобы улучшить свою игру
Комментарии

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о планах на лето.

«Думаю, мне нужно будет поработать над защитой. Она должна быть у меня немного получше. Честно говоря, я сделал огромный шаг в этом отношении, но возможности для улучшения ещё есть. Думаю, это тот компонент, который любого может вывести на новый уровень.

Едва ли в межсезонье у меня будет много времени, чтобы думать о НБА. Я только что глянул на свой график. Так вот у меня не будет много свободного времени. Мы должны научиться быть чемпионской командой, как «Уорриорз», которые были великолепны в каждой нашей встрече», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, в финальной серии плей-офф Западной конференции НБА «Даллас» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» — 1-4 в серии.

Новость по теме
Лука Дончич высказался о поражении «Далласа» в финале плей-офф Западной конференции НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022