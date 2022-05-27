Лука Дончич рассказал, что планирует делать в межсезонье, чтобы улучшить свою игру

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о планах на лето.



«Думаю, мне нужно будет поработать над защитой. Она должна быть у меня немного получше. Честно говоря, я сделал огромный шаг в этом отношении, но возможности для улучшения ещё есть. Думаю, это тот компонент, который любого может вывести на новый уровень.



Едва ли в межсезонье у меня будет много времени, чтобы думать о НБА. Я только что глянул на свой график. Так вот у меня не будет много свободного времени. Мы должны научиться быть чемпионской командой, как «Уорриорз», которые были великолепны в каждой нашей встрече», — сказал Дончич на пресс-конференции.

Напомним, в финальной серии плей-офф Западной конференции НБА «Даллас» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» — 1-4 в серии.