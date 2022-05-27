Лука Дончич рассказал, что планирует делать в межсезонье, чтобы улучшить свою игру

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о планах на лето.
«Думаю, мне нужно будет поработать над защитой. Она должна быть у меня немного получше. Честно говоря, я сделал огромный шаг в этом отношении, но возможности для улучшения ещё есть. Думаю, это тот компонент, который любого может вывести на новый уровень.
Едва ли в межсезонье у меня будет много времени, чтобы думать о НБА. Я только что глянул на свой график. Так вот у меня не будет много свободного времени. Мы должны научиться быть чемпионской командой, как «Уорриорз», которые были великолепны в каждой нашей встрече», — сказал Дончич на пресс-конференции.
Напомним, в финальной серии плей-офф Западной конференции НБА «Даллас» уступил «Голден Стэйт Уорриорз» — 1-4 в серии.
- 27 мая 2022
-
12:50
-
12:13
-
11:18
-
10:34
-
09:29
-
08:45
-
06:45
-
05:00
-
04:33
-
00:47
- 26 мая 2022
-
23:49
-
22:59
-
21:47
-
20:48
-
19:53
-
18:47
-
17:32
-
16:56
-
16:00
-
15:08
-
13:34
-
12:19
-
11:18
-
10:04
-
09:43
-
06:09
-
00:58
- 25 мая 2022
-
23:48
-
22:40
-
21:19
-
20:37
-
19:57
-
18:59
-
17:58
-
16:39