«Бруклин» может обменять Ирвинга по схеме «сайн-энд-трейд»

Команда НБА «Бруклин Нетс» может рассмотреть возможность обмена Кайри Ирвинга по схеме «сайн-энд-трейд» в случае отказа баскетболиста от продления контракта на следующий сезон, сообщает SNY. Система «сайн-энд-трейд» подразумевает подписание игрока в качестве свободного агента с последующим его обменом в другой клуб.
У Ирвинга есть опция продления контракта с клубом на следующий сезон, а сам Кайри неоднократно говорил, что намерен остаться в «Нетс». При этом сам клуб не намеревается продлевать соглашение с игроком на длительный срок из-за непредсказуемости его поведения.
Напомним, Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не мог длительное время принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие.
Напомним, «Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча серии.
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