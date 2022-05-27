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«Анадолу Эфес» предложил новый контракт Шейну Ларкину

«Анадолу Эфес» предложил новый контракт Шейну Ларкину
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Чемпион Евролиги последних двух сезонов «Анадолу Эфес» предложил одному из лидеров команды Шейну Ларкину новый контракт, сообщает OnSport. По информации источника, новое соглашение рассчитано на два года и принесёт баскетболисту $ 7 млн.

Как сообщает источник, турецкий клуб намерен выиграть Евролигу в третий раз подряд и не собирается терять своего лидера, особенно на фоне того, что следующий «Финал четырёх» планируется провести в столице Турции — Стамбуле.

В минувшем сезоне Евролиги Шейн Ларкин в среднем набирал 14,7 очка и отдавал 5,3 передачи за игру.

Действующий контракт Ларкина со стамбульским клубом истекает летом 2022 года.

Зимой в прессе появились слухи о переговорах агента Ларкина с мадридским «Реалом», однако они так и не нашли подтверждения.

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