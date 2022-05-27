«Анадолу Эфес» предложил новый контракт Шейну Ларкину

Чемпион Евролиги последних двух сезонов «Анадолу Эфес» предложил одному из лидеров команды Шейну Ларкину новый контракт, сообщает OnSport. По информации источника, новое соглашение рассчитано на два года и принесёт баскетболисту $ 7 млн.



Как сообщает источник, турецкий клуб намерен выиграть Евролигу в третий раз подряд и не собирается терять своего лидера, особенно на фоне того, что следующий «Финал четырёх» планируется провести в столице Турции — Стамбуле.



В минувшем сезоне Евролиги Шейн Ларкин в среднем набирал 14,7 очка и отдавал 5,3 передачи за игру.



Действующий контракт Ларкина со стамбульским клубом истекает летом 2022 года.



Зимой в прессе появились слухи о переговорах агента Ларкина с мадридским «Реалом», однако они так и не нашли подтверждения.