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«Майами» сравнял счёт в серии с «Бостоном». Их ждёт 7-й матч

«Майами» сравнял счёт в серии с «Бостоном». Их ждёт 7-й матч
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 111:103, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии и перевести её в седьмой матч.

Самый значительный вклад в победу «Майами» внесли нападающий Джимми Батлер (47 очков, девять подборов и восемь передач) и защитник Кайл Лоури, оформивший дабл-дабл из 18 очков, 4 подборов и 10 передач. Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал форвард Джейсон Тейтум – 30 очков, девять подборов и четыре передачи.

Таким образом, при счёте 3-3 серия продолжается в Майами. Следующий матч пройдёт в ночь на понедельник, 30 мая. Начало – в 3:30 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
28 мая 2022, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 111
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Уайт - 22, Браун - 20, Смарт - 14, Уильямс - 12, Хорфорд - 3, Уильямс - 2, Корнет, Морган, Несмит, Притчард, Стаускас, Тайс, Фиттс, Хозер
Майами Хит: Батлер - 47, Лоури - 18, Страс - 13, Такер - 11, Оладипо - 9, Адебайо - 6, Мартин - 5, Винсент - 2, Дедмон, Моррис, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
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