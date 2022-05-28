«Майами» сравнял счёт в серии с «Бостоном». Их ждёт 7-й матч

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 111:103, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии и перевести её в седьмой матч.



Самый значительный вклад в победу «Майами» внесли нападающий Джимми Батлер (47 очков, девять подборов и восемь передач) и защитник Кайл Лоури, оформивший дабл-дабл из 18 очков, 4 подборов и 10 передач. Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал форвард Джейсон Тейтум – 30 очков, девять подборов и четыре передачи.



Таким образом, при счёте 3-3 серия продолжается в Майами. Следующий матч пройдёт в ночь на понедельник, 30 мая. Начало – в 3:30 мск.