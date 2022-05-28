«Майами» сравнял счёт в серии с «Бостоном». Их ждёт 7-й матч

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся шестой матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой в исполнении гостей со счётом 111:103, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии и перевести её в седьмой матч.
Самый значительный вклад в победу «Майами» внесли нападающий Джимми Батлер (47 очков, девять подборов и восемь передач) и защитник Кайл Лоури, оформивший дабл-дабл из 18 очков, 4 подборов и 10 передач. Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал форвард Джейсон Тейтум – 30 очков, девять подборов и четыре передачи.
Таким образом, при счёте 3-3 серия продолжается в Майами. Следующий матч пройдёт в ночь на понедельник, 30 мая. Начало – в 3:30 мск.
- 28 мая 2022
-
06:43
-
03:47
-
00:47
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:12
-
00:10
- 27 мая 2022
-
23:02
-
22:32
-
20:15
-
18:57
-
17:41
-
16:18
-
15:26
-
13:58
-
12:50
-
12:13
-
11:18
-
10:34
-
09:29
-
08:45
-
06:45
-
05:00
-
04:33
-
00:47
- 26 мая 2022
-
23:49
-
22:59
-
21:47
-
20:48
-
19:53
-
18:47
-
17:32
-
16:56
-
16:00