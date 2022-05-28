Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост наставника «Лейкерс»

Леброн отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост наставника «Лейкерс»
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост главного тренера «озёрников».

«Как же чертовски я рад! Поздравляю и добро пожаловать, тренер Хэм», — написал Леброн в своих социальных сетях.

Ранее Хэм работал ассистентом главного тренера «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера. Сообщалось, что с «Лос-Анджелесом» он заключил соглашение на четыре года.

«Лейкерс» утратили шансы на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля калифорнийская команда официально объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА:

Новость по теме
Источник: «Лейкерс» назначили Дарвина Хэма на пост главного тренера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022