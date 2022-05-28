Леброн отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост наставника «Лейкерс»
Поделиться
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост главного тренера «озёрников».
«Как же чертовски я рад! Поздравляю и добро пожаловать, тренер Хэм», — написал Леброн в своих социальных сетях.
Ранее Хэм работал ассистентом главного тренера «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера. Сообщалось, что с «Лос-Анджелесом» он заключил соглашение на четыре года.
«Лейкерс» утратили шансы на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля калифорнийская команда официально объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.
Главные враги Леброна Джеймса в НБА:
Комментарии
- 28 мая 2022
-
09:27
-
06:43
-
03:47
-
00:47
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:12
-
00:10
- 27 мая 2022
-
23:02
-
22:32
-
20:15
-
18:57
-
17:41
-
16:18
-
15:26
-
13:58
-
12:50
-
12:13
-
11:18
-
10:34
-
09:29
-
08:45
-
06:45
-
05:00
-
04:33
-
00:47
- 26 мая 2022
-
23:49
-
22:59
-
21:47
-
20:48
-
19:53
-
18:47
-
17:32
-
16:56
Партнерский контент