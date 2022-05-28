Леброн отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост наставника «Лейкерс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост главного тренера «озёрников».



«Как же чертовски я рад! Поздравляю и добро пожаловать, тренер Хэм», — написал Леброн в своих социальных сетях.



Ранее Хэм работал ассистентом главного тренера «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера. Сообщалось, что с «Лос-Анджелесом» он заключил соглашение на четыре года.



«Лейкерс» утратили шансы на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля калифорнийская команда официально объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА: