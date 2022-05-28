Один из лидеров «Зенита» попал в сферу интересов «Реала»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Билли Бэрон может перейти в «Реал». Об этом информирует Rumores Basket. По сведениям источника, мадридский клуб в настоящее время активно собирает информацию по игроку.



В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ нынешнего сезона Бэрон принял участие в 18 матчах, набирая в них в среднем 17,3 очка, совершая 1,4 подбора и отдавая 2,3 результативные передачи. В четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, который состоялся вчера, Билли набрал 28 очков, став самым результативным игроком своей команды. Сама встреча завершилась победой красно-синих со счётом 111:110, которую они добыли на последней секунде второго овертайма.