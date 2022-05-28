Адетокунбо оценил новость о назначении Хэма на пост главного тренера «Лейкерс»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о новости относительно назначения Дарвина Хэма на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее сообщалось, что с «Лос-Анджелесом» Хэм заключил контракт на четыре года. Дарвин работал ассистентом главного тренера «Милуоки» Майка Буденхольцера.



«Я так рад за Хэма. Он идеально подходит для «Лейкерс». Дарвин всегда действует открыто. Всё по делу. Он заслуживает этого назначения больше, чем кто-либо другой», — приводит слова Адетокунбо ESPN US.

«Лос-Анджелес» потерял шансы на попадание в плей-офф после проигрыша в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля калифорнийская команда официально объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.