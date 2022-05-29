Лука Дончич: как же приятно быть фанатом мадридского «Реала!

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на победу «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



«Как же приятно быть фанатом мадридского «Реала!» — написал Дончич.



В решающем матче турнира «Реал» со счётом 1:0 обыграл «Ливерпуль». Гол на 59-й минуте забил нападающий Винисиус Жуниор. Мадридский клуб стал 14-кратным победителем Лиги чемпионов.



До прихода в 2018 году в Национальную баскетбольную ассоциацию Дончич выступал за баскетбольный «Реал». В сезоне-2017/2018 вместе с мадридцами он выиграл Евролигу, а также был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и «Финала четырёх» этого турнира.