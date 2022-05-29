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Йокич рассказал, чем он хочет заняться после окончания карьеры

Йокич рассказал, чем он хочет заняться после окончания карьеры
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о том, что он хочет стать тренером по конному спорту после того, как завершит карьеру баскетболиста.

«После окончания баскетбольной карьеры мечтаю вернуться в Сербию и стать тренером по конному спорту. Моя страна, к сожалению, худшая в Европе по этому виду. У нас всего около 150 стартовых лошадей, поэтому очень сложно выступать за рубежом. Но это всё равно очень весело», — приводит слова Йокича TV4.

27-летний Йокич в этом сезоне стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В минувшей регулярке у Николы 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи. «Денвер Наггетс» уже завершил своё выступление в плей-офф, уступив «Голден Стэйт Уорриорз».

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