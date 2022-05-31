Лучшие моменты пятого матча финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Видео

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с лучшими моментами пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между московским клубом и санкт-петербургским «Зенитом».

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ПБК ЦСКА.

Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 97:95.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 21 очко. Ещё 16 очков на свой счёт записал Алекс Пойтресс. В составе хозяев паркета отличился Алексей Швед, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов.



Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.