Лучшие моменты пятого матча финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Видео

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео с лучшими моментами пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между московским клубом и санкт-петербургским «Зенитом».
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ПБК ЦСКА.
Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 97:95.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 21 очко. Ещё 16 очков на свой счёт записал Алекс Пойтресс. В составе хозяев паркета отличился Алексей Швед, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов.
Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
- 31 мая 2022
-
00:54
- 30 мая 2022
-
23:42
-
23:01
-
22:45
-
22:43
-
22:02
-
19:56
-
18:55
-
17:38
-
15:19
-
14:22
-
12:49
-
11:31
-
10:39
-
10:33
-
10:26
-
09:22
-
07:00
-
06:18
- 29 мая 2022
-
23:44
-
22:41
-
21:52
-
20:30
-
19:50
-
18:59
-
17:21
-
16:30
-
15:09
-
14:39
-
13:58
-
13:11
-
12:18
-
11:46
-
10:34
-
09:48