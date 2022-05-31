Тейтум перед решающим матчем с «Майами» отправил сообщение на номер Брайанта

Звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум перед решающим матчем финала плей-офф Восточной конференции с «Майами Хит» отправил сообщение на номер легенды НБА Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе.
«Ты сегодня со мной», — написал Тейтум.
Брайант является любимы игроком Тейтума. Сам матч Джейсон провёл с повязкой на руке с 24-м номером в цветах «Лос-Анджелес Лейкерс». Эта акция была в честь легендарного баскетболиста.
Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 100:96. Благодаря этой победе, «Селтикс» выиграли серию 4-3. Тейтум набрал 26 очков, сделал 10 подборов и шесть передач.
Приз MVP на этой стадии вручается впервые. В финальной серии плей-офф «Бостон» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», который в предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс» с общим счётом 4:1.
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