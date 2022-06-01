Владелец «Уорриорз» рассказал, почему верит в победу своей команды в серии с «Бостоном»

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб поделился ожиданиями от финальной серии НБА с «Бостон Селтикс». По мнению бизнесмена, «Уорриорз» одержат победу и завоюют титул.



«После того как «Бостон» вышел в финал, я хочу победить ещё больше. Любой поклонник баскетбола знает, что это превосходный соперник. Уверен, что противостояние будет интересным, точно будет очень тяжело.



Но я думаю, что мы победим. На мой взгляд, мы лучше. Я верю в команду и главного тренера, хоть и не думаю, что нам будет легко», — цитирует Лэйкоба The Athletic.

В финале Восточной конференции «Бостон» обыграл «Майами Хит». Серия завершилась в семи матчах (4-3). В свою очередь, «Голден Стэйт» в финале Западной конференции победил «Даллас Маверикс».

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