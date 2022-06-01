Дрэймонд Грин объяснил, почему прогнозировал выход «Бостона» в финал НБА
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал собственный удачный прогноз на финал Восточной конференции. Грин предсказал, что «Бостон Селтикс» пройдёт «Майами Хит». Серия завершилась со счётом 4-3.
«Речь была не о простом прогнозе. Я ведь немного разбираюсь в баскетболе. А когда разбираешься в баскетболе и видишь две команды, то можно сказать, какая из них лучше. А я решил, что «Бостон» лучше.
Это не прогноз и не какое-то неуважение. Я просто считал, что «Бостон» лучше, и не ошибся», — цитирует Грина NBC Sports.
Примечательно, что прогноз Дрэймонд сделал при счёте 3-2 в пользу «Селтикс» в серии с «Хит». Тогда он сказал, что «Голден Стэйт» в финале сыграет с «Бостоном».
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