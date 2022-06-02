Кущенко: это самый непредсказуемый финал на моей памяти в Единой лиге ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о финальной серии турнира между «Зенитом» и ЦСКА. В шестом матче серии «Зенит» сумел одержать победу и сравнять счёт в серии — 3-3.



«Никто не верил в такой камбэк, наверное, кроме «Зенита», но главное, что у нас невероятная серия, которая решится в седьмом матче. Драматургия – как в лучших сериях Национальной баскетбольной ассоциации. Безусловно, это самый непредсказуемый финал на моей памяти в Единой лиге ВТБ. И, если говорить о европейском баскетболе, у нас сейчас он самого высокого уровня и самый зрелищный.



Евролига наши клубы отстранила и должна жалеть, такой баскетбол мог быть у неё. Но выиграли от этого мы в итоге — клубы играют невероятно. И, кстати, наша серия показывает, что Евролиге пора менять формат «Финала четырёх», — приводит слова Сергея Кущенко ТАСС.

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