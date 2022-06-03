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«Бостон» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче серии плей-офф НБА

«Бостон» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче серии плей-офф НБА
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся первый матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:108. Эта победа позволила гостям выйти вперёд в серии (1-0).

Самым результативным игроком «Бостона» стал форвард из Доминиканской Республики Эл Хорфорд, оформивший 26 очков, 6 подборов и три передач. Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Стефен Карри (34 очка, 5 подборов и пять передач) и форвард Эндрю Уиггинс, у которого дабл-дабл (20 очков, 5 подборов, но нет заработанных передач). Примечательно, что дабл-дабл удалось оформить Джейсону Тейтуму. Он заработал 12 очков, 5 подборов и 13 передач.

Следующий матч между командами состоится опять в Сан-Франциско. В этот раз команды встретятся в ночь на понедельник, 6 июня, в 3:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал. 1-й матч
03 июня 2022, пятница. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
108 : 120
Бостон Селтикс
Бостон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Уиггинс - 20, Томпсон - 15, Портер - 12, Пул - 9, Игуодала - 7, Грин - 4, Луни - 4, Бьелица - 3, Куминга, Ли, Муди, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
Бостон Селтикс: Хорфорд - 26, Браун - 24, Уайт - 21, Смарт - 18, Тейтум - 12, Притчард - 8, Уильямс - 8, Тайс - 3, Корнет, Морган, Несмит, Стаускас, Уильямс, Фиттс, Хозер
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