«Бостон» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче серии плей-офф НБА

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся первый матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:108. Эта победа позволила гостям выйти вперёд в серии (1-0).



Самым результативным игроком «Бостона» стал форвард из Доминиканской Республики Эл Хорфорд, оформивший 26 очков, 6 подборов и три передач. Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Стефен Карри (34 очка, 5 подборов и пять передач) и форвард Эндрю Уиггинс, у которого дабл-дабл (20 очков, 5 подборов, но нет заработанных передач). Примечательно, что дабл-дабл удалось оформить Джейсону Тейтуму. Он заработал 12 очков, 5 подборов и 13 передач.



Следующий матч между командами состоится опять в Сан-Франциско. В этот раз команды встретятся в ночь на понедельник, 6 июня, в 3:00 мск.