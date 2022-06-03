«Бостон» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче серии плей-офф НБА

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся первый матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 120:108. Эта победа позволила гостям выйти вперёд в серии (1-0).
Самым результативным игроком «Бостона» стал форвард из Доминиканской Республики Эл Хорфорд, оформивший 26 очков, 6 подборов и три передач. Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Стефен Карри (34 очка, 5 подборов и пять передач) и форвард Эндрю Уиггинс, у которого дабл-дабл (20 очков, 5 подборов, но нет заработанных передач). Примечательно, что дабл-дабл удалось оформить Джейсону Тейтуму. Он заработал 12 очков, 5 подборов и 13 передач.
Следующий матч между командами состоится опять в Сан-Франциско. В этот раз команды встретятся в ночь на понедельник, 6 июня, в 3:00 мск.
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