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Бывший главный тренер «Бруклина» может возглавить «Шарлотт»

Бывший главный тренер «Бруклина» может возглавить «Шарлотт»
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Бывший главный тренер «Бруклин Нетс» Кенни Аткинсон является основным претендентом на должность главного тренера «Шарлотт Хорнетс», сообщает The Athletic. По информации источника, на следующей неделе Аткинсон вновь проведёт встречу с руководством клуба, включая владельца Майкла Джордана.

Сейчас Аткинсон работает ассистентом главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра. Кенни возглавлял «Бруклин в период с 2016 по 2020 год.

Напомним, по окончании сезона «Шарлотт» отправил в отставку главного тренера Джеймса Боррего. Боррего руководил командой с 2018 года. Под его руководством «Хорнетс» одержали 148 побед и потерпели 183 поражения. При этом тренеру ни разу не удалось вывести команду в плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» занял 10-ю позицию в Восточной конференции, а в первом раунде турнира плей-ин «Хорнетс» уступили «Атланте Хоукс» и завершили выступление в сезоне.

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