Бывший главный тренер «Бруклина» может возглавить «Шарлотт»

Бывший главный тренер «Бруклин Нетс» Кенни Аткинсон является основным претендентом на должность главного тренера «Шарлотт Хорнетс», сообщает The Athletic. По информации источника, на следующей неделе Аткинсон вновь проведёт встречу с руководством клуба, включая владельца Майкла Джордана.



Сейчас Аткинсон работает ассистентом главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра. Кенни возглавлял «Бруклин в период с 2016 по 2020 год.



Напомним, по окончании сезона «Шарлотт» отправил в отставку главного тренера Джеймса Боррего. Боррего руководил командой с 2018 года. Под его руководством «Хорнетс» одержали 148 побед и потерпели 183 поражения. При этом тренеру ни разу не удалось вывести команду в плей-офф.



По итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Шарлотт Хорнетс» занял 10-ю позицию в Восточной конференции, а в первом раунде турнира плей-ин «Хорнетс» уступили «Атланте Хоукс» и завершили выступление в сезоне.

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