«Вашингтон» заинтересован в переходе Шейна Ларкина
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Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин попал в сферу интересов клуба НБА «Вашингтон Уизардс», сообщает Basket News. По информации источника, столичный клуб всерьёз интересуется подписанием контракта с Ларкиным.
В минувшем сезоне Евролиги Шейн Ларкин в среднем набирал 14,7 очка и отдавал 5,3 передачи за игру.
Действующий контракт Ларкина со стамбульским клубом истекает летом 2022 года.
Зимой в прессе появились слухи о переговорах агента Ларкина с мадридским «Реалом», однако они так и не нашли подтверждения.
Ранее сообщалось, что «Анадолу Эфес» предложил Ларкину новый контракт. Соглашение рассчитано на два года и принесёт баскетболисту $ 7 млн.
Ранее Ларкин уже выступал в НБА на протяжении четырёх сезонов.
Новость по теме«Анадолу Эфес» предложил новый контракт Шейну Ларкину
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