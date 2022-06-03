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«Вашингтон» заинтересован в переходе Шейна Ларкина

«Вашингтон» заинтересован в переходе Шейна Ларкина
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Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин попал в сферу интересов клуба НБА «Вашингтон Уизардс», сообщает Basket News. По информации источника, столичный клуб всерьёз интересуется подписанием контракта с Ларкиным.

В минувшем сезоне Евролиги Шейн Ларкин в среднем набирал 14,7 очка и отдавал 5,3 передачи за игру.

Действующий контракт Ларкина со стамбульским клубом истекает летом 2022 года.

Зимой в прессе появились слухи о переговорах агента Ларкина с мадридским «Реалом», однако они так и не нашли подтверждения.

Ранее сообщалось, что «Анадолу Эфес» предложил Ларкину новый контракт. Соглашение рассчитано на два года и принесёт баскетболисту $ 7 млн.

Ранее Ларкин уже выступал в НБА на протяжении четырёх сезонов.

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