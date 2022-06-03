«Вашингтон» заинтересован в переходе Шейна Ларкина

Разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин попал в сферу интересов клуба НБА «Вашингтон Уизардс», сообщает Basket News. По информации источника, столичный клуб всерьёз интересуется подписанием контракта с Ларкиным.



В минувшем сезоне Евролиги Шейн Ларкин в среднем набирал 14,7 очка и отдавал 5,3 передачи за игру.



Действующий контракт Ларкина со стамбульским клубом истекает летом 2022 года.



Зимой в прессе появились слухи о переговорах агента Ларкина с мадридским «Реалом», однако они так и не нашли подтверждения.



Ранее сообщалось, что «Анадолу Эфес» предложил Ларкину новый контракт. Соглашение рассчитано на два года и принесёт баскетболисту $ 7 млн.

Ранее Ларкин уже выступал в НБА на протяжении четырёх сезонов.