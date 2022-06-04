ЦСКА отказал «Зениту» в продаже дополнительных билетов для фанатов на 7-й матч финала

Баскетбольный клуб ЦСКА отказал «Зениту» в покупке дополнительных билетов. Об этом сообщила пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.
«Обращаем ваше внимание, что в связи с отказом клубу со стороны организаторов в покупке дополнительных билетов для нашего фан-сектора, всем желающим 5 июня посетить матч ЦСКА — »Зенит", необходимо приобретать билеты самостоятельно на официальном сайте ПБК ЦСКА", — гласит сообщение в официальной группе «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».
В случае, если гостевая команда договаривается с принимающей стороной о выкупе дополнительных билетов на фан-сектор, принимающая сторона выводит эти билеты из продажи. Однако на этот раз ЦСКА отказал команде из Санкт-Петербурга в продаже дополнительных билетов. В итоге «Зенит» получил лишь 250 билетов для своих фанатов, которые положены гостевой команде по квоте Единой лиги ВТБ.
Примечательно, что пресс-служба ЦСКА уже сообщила о солд-ауте — все 14 тысяч билетов на седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ распроданы.
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