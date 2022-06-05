«Вывеска «Битва двух столиц» теперь и в баскетболе». Кущенко — о финале Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о финальной серии соревнований, в ходе которой встречаются ЦСКА и «Зенит». После шести матчей счёт в ней 3-3. Сегодня, 5 июня, состоится решающая встреча, которая и определит победителя. Её начало — в 14:00 мск.
«Лига продолжает в этой серии ставить рекорды. Количество обращений в лигу, в клубы, персональных звонков по билетам зашкаливало сразу после шестого матча. Наверное, тем, кто достал билет, очень повезло. Мне звонили люди, которых по 15-20 лет не видел: «Я в Москве, хочу посмотреть баскетбол, неужели ты не сможешь достать билет?» И уверен, что матч будет уникальный.
Учитывая солд-аут, что продано более 12 тысяч билетов, этот матч побьёт рекорд «Жальгириса». Здорово, что рождаются новые битвы-бренды. Когда-то в чемпионате России было принципиальным противостояние ЦСКА и «Урал-Грейта», ЦСКА и «Автодора», позже — ЦСКА – «Химки» стал ключевой встречей. И вот пришло время нового соперничества, и вывеска «Битва двух столиц» теперь и в баскетболе», — приводит слова Кущенко ТАСС.
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