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ЦСКА сократил отставание в счёте после 2-й четверти 7-го матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

ЦСКА сократил отставание в счёте после 2-й четверти 7-го матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом»
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В настоящее время проходит седьмой матч финала Единой лиги ВТБ, по ходу которого за золотые медали сражаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды встречаются в Москве на арене «Мегаспорт». После второй десятиминутки счёт в матче 42:44 в пользу «Зенита». После первой четверти санкт-петербуржцы выигрывали со счётом 25:19.

Перед этим матчем счёт в серии 3-3. Эта встреча является решающей в финальном противостоянии.

Напомним, в полуфинальной серии армейцы были сильнее «Локомотива-Кубань» (3-1 в серии), а «Зенит» с тем же счётом в серии прошёл УНИКС из Казани. Бронзовыми медалистами в итоге стали казанцы. Они выиграли серию за третье место со счётом 3-1.

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