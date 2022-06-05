ЦСКА сократил отставание в счёте после 2-й четверти 7-го матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

В настоящее время проходит седьмой матч финала Единой лиги ВТБ, по ходу которого за золотые медали сражаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды встречаются в Москве на арене «Мегаспорт». После второй десятиминутки счёт в матче 42:44 в пользу «Зенита». После первой четверти санкт-петербуржцы выигрывали со счётом 25:19.



Перед этим матчем счёт в серии 3-3. Эта встреча является решающей в финальном противостоянии.



Напомним, в полуфинальной серии армейцы были сильнее «Локомотива-Кубань» (3-1 в серии), а «Зенит» с тем же счётом в серии прошёл УНИКС из Казани. Бронзовыми медалистами в итоге стали казанцы. Они выиграли серию за третье место со счётом 3-1.