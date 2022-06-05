Матч ЦСКА и «Зенита» побил рекорд 2013 года по посещаемости в плей-офф Единой лиги ВТБ

На седьмом матче финала Единой лиги ВТБ, по ходу которого за золотые медали сражаются московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга, установлен рекорд посещаемости.
По официальным данным на матч пришло 12 231 болельщиков. Отметим, что предыдущий рекорд матча плей-офф в истории Единой лиги ВТБ принадлежал полуфиналу «Жальгириса» (Литва) и «Локомотива» (Краснодар), который прошёл в Каунасе в мае 2013 года. Тогда на матч пришло 10 121 фанатов баскетбола.
Команды встречаются в Москве на арене «Мегаспорт». После второй десятиминутки счёт в матче 42:44 в пользу «Зенита». После первой четверти санкт-петербуржцы выигрывали со счётом 25:19. Данная встреча является решающей в борьбе за титул.
В полуфинале Единой лиги ВТБ ЦСКА оказался сильнее клуба «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии), а «Зенит» с тем же счётом в серии прошёл казанский УНИКС.
- 5 июня 2022
-
15:37
-
15:36
-
15:30
-
15:15
-
14:51
-
14:25
-
13:56
-
13:46
-
12:54
-
11:41
-
11:06
-
10:32
-
10:05
-
09:28
-
00:38
- 4 июня 2022
-
23:39
-
22:48
-
22:01
-
21:08
-
19:51
-
18:59
-
17:39
-
16:48
-
16:22
-
15:09
-
14:23
-
13:31
-
12:23
-
11:34
-
10:31
-
09:22
-
00:52
- 3 июня 2022
-
23:51
-
22:55
-
21:57