«Зенит» победил ЦСКА в решающем матче финальной серии и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Завершился седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Противостояние прошло в Москве и закончилось со счётом 81:75 (25:19, 19:23, 12:20, 25:13) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. Это был решающий матч в финальной серии. Благодаря одержанной победе петербуржцы победили в нём со счётом 4-3, завоевав тем самым золотые медали Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.

Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17).

Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержал клуб из Казани.