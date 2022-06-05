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«Зенит» победил ЦСКА в решающем матче финальной серии и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

«Зенит» победил ЦСКА в решающем матче финальной серии и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
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Завершился седьмой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались московский ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Противостояние прошло в Москве и закончилось со счётом 81:75 (25:19, 19:23, 12:20, 25:13) в пользу подопечных Хавьера Паскуаля. Это был решающий матч в финальной серии. Благодаря одержанной победе петербуржцы победили в нём со счётом 4-3, завоевав тем самым золотые медали Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.

Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17).

Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержал клуб из Казани.

Единая лига ВТБ. Финал
05 июня 2022, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
75 : 81
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Уэйр - 17, Милутинов - 16, Клайберн - 13, Швед - 13, Антонов - 8, Курбанов - 4, Фримен - 4, Йеребко, Колесников, Лопатин, Ухов, Хоменко
Зенит: Мики - 19, Лойд - 17, Пойтресс - 13, Бэрон - 10, Карасёв - 6, Картер - 6, Захаров - 5, Фридзон - 5, Бакнер, Вяльцев, Зубков, Моня
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