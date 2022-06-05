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Джордан Мики признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Джордан Мики признан MVP плей-офф Единой лиги ВТБ
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Форвард «Зенита» Джордан Мики признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ нынешнего сезона. В решающем матче финальной серии соревнований с московским ЦСКА Джордан стал самым результативным игроком в составе обеих команд, набрав 19 очков. «Зенит» эту встречу выиграл со счётом 81:75 (25:19, 19:23, 12:20, 25:13), впервые в истории завоевав золото Единой лиги ВТБ.

Напомним, в мае Мики вручали приз лучшему защищающемуся игроку Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022.

Отметим, что после награждения игроки и сотрудники ЦСКА сняли вручённые им серебряные медали. Армейцы впервые за 10 лет не выиграли главный трофей сезона.

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