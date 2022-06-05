Удалённый с матча Паскуаль обнялся с игроками «Зенита» после победы в Единой лиге ВТБ
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила видео, на кадрах которой демонстрируется, как главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль выходит к своим подопечным после победы в финальной серии Единой лиги ВТБ.
Паскуаль, напомним, был удалён с площадки, после того как получил технический фол. Специалист слишком эмоционально реагировал на действия игроков и решения арбитров, а также вышел за пределы своей зоны. Согласно регламенту, Хавьер не имел права находиться ни с командой, ни на трибуне до конца матча.
«Зенит» праздновал победу со счётом 81:75. Благодаря этому успеху петербуржцы впервые в истории завоевали золотые медали Единой лиги ВТБ нынешнего сезона.
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