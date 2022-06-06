Джордан Пул прокомментировал свой баззер с середины площадки в матче с «Бостоном»

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул высказался по поводу собственного баззера во второй игре финальной серии с «Бостон Селтикс» (107:88, 1-1).
«Я всегда желаю получать мяч в последних атаках команды. Мои товарищи по команде всегда ищут меня в эти мгновения, ведь я действительно могу создавать сопернику проблемы. У меня бесконечный диапазон, если мы говорим про дальность бросков.
Я просто стараюсь продолжать быть агрессивным в игре. Стараюсь быть собой и играть в свой баскетбол», — приводит слова Пула NBC Sports.
Публикацию можно посмотреть на YouTube-канале NBA. Права на видео принадлежат NBA Media Ventures, LLC.
Эта победа позволила «Голден Стэйт» сравнять счёт в серии (1-1). Следующий матч между командами состоится уже в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в четверг, 9 июня, в 4:00 мск.
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