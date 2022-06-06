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Андрей Кириленко побывал в редакции «Чемпионата». Лучшие фото

Андрей Кириленко побывал в редакции «Чемпионата». Лучшие фото
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6 июня в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Лучшие кадры с интервью — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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