Фридзон: главное, что я смог сказать «любимому» тренеру Итудису: «Удачи в следующем году»
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Защитник «Зенита» Виталий Фридзон высказался о победе над ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ и подколол главного тренера армейцев Димитриса Итудиса, покидающего команду.
«Действительно, после завершения карьеры я мог бы отдыхать на даче, на море. Но понял, что скучаю по баскетболу и не могу без него жить.
Благодарен «Зениту», Хави Паскуалю, что вспомнил о нас, старичках, которые еще могут помочь клубу выстроить четкую систему. Рад, что нахожусь здесь с вами. Мы наконец-то победили ЦСКА, в котором я, кстати, находился много лет. Мы сделали большую историю.
Но самое главное, что я смог сказать своему «любимому» тренеру Итудису: «Удачи в следующем году», — приводит словак Фридзона телеграм-канал «Свободный агент».
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