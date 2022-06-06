Фридзон: главное, что я смог сказать «любимому» тренеру Итудису: «Удачи в следующем году»

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон высказался о победе над ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ и подколол главного тренера армейцев Димитриса Итудиса, покидающего команду.



«Действительно, после завершения карьеры я мог бы отдыхать на даче, на море. Но понял, что скучаю по баскетболу и не могу без него жить.



Благодарен «Зениту», Хави Паскуалю, что вспомнил о нас, старичках, которые еще могут помочь клубу выстроить четкую систему. Рад, что нахожусь здесь с вами. Мы наконец-то победили ЦСКА, в котором я, кстати, находился много лет. Мы сделали большую историю.



Но самое главное, что я смог сказать своему «любимому» тренеру Итудису: «Удачи в следующем году», — приводит словак Фридзона телеграм-канал «Свободный агент».