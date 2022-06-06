Базаревич: Евролиги не стало, вот мы и получили такую зажигательную серию

Экс-наставник сборной России Сергей Базаревич высказался о текущей ситуации в Единой лиге ВТБ.



«Зенит» выиграл один раз за 20 лет. Я бы не стал думать такими категориями противостояния «Москва – Питер». И я не настолько вовлечён в общий спорт.



Мне понравилось, что у нас наконец-то была такая серия. Я всегда говорил, что надо больше всего уважать собственный чемпионат, а не еврокубки. В еврокубках может быть всё что угодно. Была тенденция, что наш чемпионат – это какие-то отборочные соревнования за выход в Евролигу. А Евролиги теперь не стало, так что титул будто бы стал единственной ценностью. Вот мы и получили такую зажигательную серию.



Как вы говорите, «Москва – Питер»? Пусть теперь Москва ответит. А ещё есть Самара», — приводит слова Базаревича Metaratings.



Напомним, ранее стало известно, что Базаревич возглавил «Самару».