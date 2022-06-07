Агент Душко Ивановича назвал слухами интерес ЦСКА к тренеру
Поделиться
Обрад Фимич, агент тренера Душко Ивановича, опроверг информацию о том, что московский ЦСКА планирует назначить черногорского специалиста на пост главного тренера команды.
«К сожалению, это всё слухи», — сказал Фимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее в решающем, седьмом матче финальной серии ЦСКА уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 75:81 (25:19, 19:23, 12:20). Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17). Армейцы впервые за 10 лет не выиграли главный трофей сезона, а подопечные Хавьера Паскуаля впервые в истории победили в соревнованиях.
Комментарии
- 7 июня 2022
-
17:57
-
17:15
-
16:31
-
16:04
-
14:59
-
13:59
-
12:59
-
11:16
-
10:18
-
09:21
-
01:34
- 6 июня 2022
-
23:52
-
22:57
-
21:52
-
20:49
-
19:59
-
18:46
-
18:21
-
17:48
-
16:35
-
16:04
-
16:01
-
14:56
-
13:34
-
12:52
-
11:16
-
10:06
-
09:14
-
05:43
-
00:45
- 5 июня 2022
-
23:46
-
22:38
-
22:23
-
21:52
-
21:44
Партнерский контент