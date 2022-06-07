Агент Душко Ивановича назвал слухами интерес ЦСКА к тренеру

Обрад Фимич, агент тренера Душко Ивановича, опроверг информацию о том, что московский ЦСКА планирует назначить черногорского специалиста на пост главного тренера команды.

«К сожалению, это всё слухи», — сказал Фимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее в решающем, седьмом матче финальной серии ЦСКА уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 75:81 (25:19, 19:23, 12:20). Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Зенита» Джордан Мики. На его счету 19 очков. Лучшую результативность у армейцев продемонстрировал разыгрывающий Каспер Уэйр (17). Армейцы впервые за 10 лет не выиграли главный трофей сезона, а подопечные Хавьера Паскуаля впервые в истории победили в соревнованиях.