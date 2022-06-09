Бруссард: если продлить Ирвинга на три сезона, то «Бруклин» поборется за победу на Востоке
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Эксперт Fox Sports Крис Бруссард высказался о потенциальном продлении контракта «Бруклин Нетс» с Кайри Ирвингом, который в минувшем сезоне пропустил большое количество матчей из-за отказа вакцинироваться.
«Если в команде есть такие игроки, как Кайри, КейДи, Бен Симмонс и Сет Карри то она может побороться за победу в Восточной конференции. Я бы не стал продлевать контракт с Кайри на длительный срок без каких-либо условий. Меня устроили бы три года и бонусы. Чтобы он сыграл больше матчей, в отличии от минувшего сезона», – цитирует Бруссарда Fox Sports.
Напомним, по текущему контракту у Кайри есть опция игрока на следующий год стоимостью 36,7 миллиона долларов. В случае активации данного пункта он может продлить контракт этим летом.
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