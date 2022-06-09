«Я сыграл дерьмово». Дрэймонд Грин оценил свою игру в третьем матче финала НБА
Поделиться
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу своей игры в третьем матче финальной серии НБА с «Бостон Селтикс» (100:116).
«Я сыграл дерьмово. Мне так и не удалось почувствовать и обрести ритм на обеих половинах площадки. В моей игре не было нужной силы. Надо быстрее втягиваться в игру.
Я был мягким. Это самое разочаровывающее для меня, для нас», — приводит слова Грина ESPN.
Главный тренер команды Стив Керр считает, что форвард ещё реабилитируется.
«Дрэймонд отреагирует и вернётся. Он ещё проявит себя. Всегда так было.
Сегодня всё непросто сложилось для всех из нас», — сказал Керр.
Следующий матч между командами состоится также в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в субботу, 11 июня, в 4:00 мск.
Комментарии
- 9 июня 2022
-
13:43
-
12:56
-
11:39
-
10:57
-
09:21
-
07:46
-
06:53
-
06:40
-
05:54
-
05:23
-
00:55
- 8 июня 2022
-
23:55
-
22:49
-
21:57
-
21:00
-
19:57
-
18:51
-
17:54
-
16:22
-
15:18
-
13:43
-
12:52
-
12:08
-
10:51
-
09:30
-
00:36
- 7 июня 2022
-
23:36
-
22:52
-
21:34
-
20:30
-
20:02
-
19:35
-
18:45
-
17:57
-
17:15
Партнерский контент