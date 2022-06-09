«Я сыграл дерьмово». Дрэймонд Грин оценил свою игру в третьем матче финала НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу своей игры в третьем матче финальной серии НБА с «Бостон Селтикс» (100:116).

«Я сыграл дерьмово. Мне так и не удалось почувствовать и обрести ритм на обеих половинах площадки. В моей игре не было нужной силы. Надо быстрее втягиваться в игру.



Я был мягким. Это самое разочаровывающее для меня, для нас», — приводит слова Грина ESPN.

Главный тренер команды Стив Керр считает, что форвард ещё реабилитируется.

«Дрэймонд отреагирует и вернётся. Он ещё проявит себя. Всегда так было.



Сегодня всё непросто сложилось для всех из нас», — сказал Керр.

Следующий матч между командами состоится также в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в субботу, 11 июня, в 4:00 мск.