Агент Шведа: ЦСКА активировал опцию продления контракта Алексея на следующий сезон

Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, сообщил, что московский клуб активировал опцию продления контракта с его подопечным на следующий сезон.



«На следующей неделе состоится операция. После её завершения уже можно будет говорить о точных сроках восстановления. Врачи говорят, что обычно реабилитация после такой травмы составляет два-три месяца. То есть Алексей должен вернуться в строй к началу нового сезона.



Клуб активировал опцию продления контракта на следующий сезон», — приводит слова Обрада Фимича «Спорт-экспресс».



Напомним, Швед подписал контракт с ЦСКА летом 2021 года по схеме «1+1». Алексей перешёл в ЦСКА из «Химок», которые покинул после решения о выходе из состава Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.