Агент Шведа: ЦСКА активировал опцию продления контракта Алексея на следующий сезон
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Обрад Фимич, агент защитника ЦСКА Алексея Шведа, сообщил, что московский клуб активировал опцию продления контракта с его подопечным на следующий сезон.
«На следующей неделе состоится операция. После её завершения уже можно будет говорить о точных сроках восстановления. Врачи говорят, что обычно реабилитация после такой травмы составляет два-три месяца. То есть Алексей должен вернуться в строй к началу нового сезона.
Клуб активировал опцию продления контракта на следующий сезон», — приводит слова Обрада Фимича «Спорт-экспресс».
Напомним, Швед подписал контракт с ЦСКА летом 2021 года по схеме «1+1». Алексей перешёл в ЦСКА из «Химок», которые покинул после решения о выходе из состава Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.
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