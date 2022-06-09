Дуэйн Уэйд признался, что боится за безопасность своего ребёнка-трансгендера

Трёхкратный чемпион НБА, прославленный баскетболист Дуэйн Уэйд признался, что переживает за безопасность своего ребёнка-трансгендера.



«Несмотря на то что моей дочери повезло иметь таких родителей, которые могут поддержать, я переживаю за неё каждую секунду, когда она находится вне дома. И не только из-за насилия с применением оружия, но и из-за того, как люди воспринимают её в этом мире», — цитирует Уэйда TMZ.



Напомним, в 2019 году стало известно, что его сын Зайон заявил, что он трансгендер, и попросил называть его Зайей. Баскетболист, работавший в то время над документальным фильмом о своей жизни, не сразу решился на то, чтобы поведать в нём об истории Зайи.



Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.



Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.