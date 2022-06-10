Источник: Паскуаль близок к переходу в «Маккаби». Вместе с ним может уйти лидер «Зенита»
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль близок к подписанию контракта с «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом в своих социальных сетях рассказал обозреватель Яков Меир.
Сообщается, что сделка может быть закрыта в течение выходных. Кроме того, вслед за Паскуалем в «Маккаби» может отправиться форвард «Зенита» Джордан Мики.
В сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб из Санкт-Петербурга обыграл московский ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но после этого петербуржцы сумели взять верх в трёх матчах подряд, что позволило им одержать победу в финальном противостоянии.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
Новость по темеПомощник Хавьера Паскуаля высказался о его будущем в «Зените»
Комментарии
- 10 июня 2022
-
16:01
-
15:30
-
14:40
-
13:47
-
12:39
-
11:38
-
10:49
-
09:29
-
00:53
- 9 июня 2022
-
22:49
-
22:36
-
21:54
-
20:56
-
19:41
-
18:56
-
17:49
-
16:29
-
15:50
-
14:43
-
13:43
-
12:56
-
11:39
-
10:57
-
09:21
-
07:46
-
06:53
-
06:40
-
05:54
-
05:23
-
00:55
- 8 июня 2022
-
23:55
-
22:49
-
21:57
-
21:00
-
19:57
Партнерский контент