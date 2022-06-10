Источник: Паскуаль близок к переходу в «Маккаби». Вместе с ним может уйти лидер «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль близок к подписанию контракта с «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом в своих социальных сетях рассказал обозреватель Яков Меир.



Сообщается, что сделка может быть закрыта в течение выходных. Кроме того, вслед за Паскуалем в «Маккаби» может отправиться форвард «Зенита» Джордан Мики.



В сезоне-2021/2022 «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб из Санкт-Петербурга обыграл московский ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но после этого петербуржцы сумели взять верх в трёх матчах подряд, что позволило им одержать победу в финальном противостоянии.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: