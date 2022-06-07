Помощник Хавьера Паскуаля высказался о его будущем в «Зените»

Помощник главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля Иниго Зорзано высказался о будущем испанского специалиста в клубе из Санкт-Петербурга.
«У нас есть контракт, но это не значит, что мы останемся. Случиться может многое. Но мы обязательно останемся в следующем сезоне. А вообще этот вопрос лучше задать самому Паскуалю», — приводит слова Зорзано Eurohoops.
В нынешнем сезоне «Зенит» впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели одержать победы в трёх матчах подряд, что позволило им одержать победу в финальном противостоянии.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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