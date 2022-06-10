Андрей Кириленко высказался об отъезде легионеров из России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мыслями об уходе некоторых легионеров из отечественного баскетбола.



«Что делать, чтобы отсутствие легионеров пошло на пользу? Мы иногда думаем, что присутствие сильных легионеров сразу же автоматически приведёт зрителя на трибуны. Или наоборот, что не будет легионеров и мы будем в едином порыве. Это очень комплексная история. У меня очень много было опыта — даже телевизор включаешь, смотришь, где-нибудь идёт турнир по бросанию мешочков. Огромное количество зрителей сидит, великолепно показывают. Сам процесс, который происходит на баскетбольном поле, он важен, но не настолько.



Поправьте меня, если я неправ. Когда я прихожу на любой вид спорта, меня в меньшей степени волнует качество. Мне нужна какая-то привязка. Или я прихожу на своего любимого игрока, или на какое-то шоу вокруг, либо я прихожу из-за удобства, потому что мне удобно сидеть, кушать и какой-то кайф получать. Болельщик приходит для того, чтобы в едином порыве покричать, пошуметь, какой-то стресс выпустить. Понятно, что чем выше качество, тем лучше. Несомненно. Но у тебя при этом должна быть какая-то привязка к той или иной команде, зачем ты за неё болеешь», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Маратом Араслановым и Ариной Ершовой.