Кириленко высказался о драматичном финале Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о драматичной финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2021/2022, в которой «Зенит» обыграл ЦСКА (4-3).



«Что отрадно для меня – в серии до четырёх побед много матчей. И много из них — крутые. Ты-то ожидаешь, что какие-то из игр будут лёгкими, но, кроме первых двух встреч, — всё было очень драматично. Когда ты проигрываешь 0-2, вырываешь одну победу дома, потом драматически в двух овертаймах последним броском проигрываешь, уступаешь 1-3 в серии, возвращаешься… И такая концовка седьмого матча, когда у одной команды человек ломает руку, у другой удаляют тренера, «Зенит» выцарапывает, вырывает этот титул… Это очень круто и говорит о характере команды.



Мне ещё очень приятно, что Санкт-Петербург — город, в котором я вырос, — заслужил всё-таки увидеть баскетбольный трофей. И «украсть» его у ЦСКА, который бессменно владел титулом чемпиона России 19 лет подряд, – это дорогого стоит. И ещё третий фактор туда же: Виталий Фридзон, Сергей Моня, Сергей Карасёв, Андрей Зубков – это мои друзья. При всём уважении к Антонову, Курбанову, Ухову – у них уже есть. А вот ребята другой команде принесли трофей. И заслуженно его вырвали, то есть это не какая-то случайность. Они действительно, проявив характер, выгрызли этот титул», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Маратом Араслановым и Ариной Ершовой.

Полное интервью Андрея Кириленко читайте здесь: