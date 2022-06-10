Агент Паскуаля опроверг слухи о переговорах с «Маккаби»

Официальный представитель главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля Вадим Михалевский рассказал, что испанский специалист не ведёт переговоров с израильским «Маккаби».
«У Чави [Паскуаля] действующий контракт с «Зенитом». У тренера запланирована встреча с менеджментом клуба, где будут понятны планы на следующий сезон. Не секрет, что к Паскуалю проявляют серьёзный интерес ряд топовых клубов из Евролиги. Но на данном этапе всё, что появляется в прессе, – это спекуляции», – цитирует Михалевского телеграм-канал «Свободный агент».
Ранее инсайдер Маттео Андреани сообщил в соцсетях, что тель-авивский «Маккаби» близок к подписанию трёхлетнего контракта с Паскуалем.
Действующее соглашение испанского тренера с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Паскуаль привёл команду из Санкт-Петербурга к первому в истории клуба чемпионству в Единой лиге ВТБ.
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