Губернаторы Массачусетса и Калифорнии поспорили на исход финала НБА

Губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер в соцсетях предложил пари своему коллеге из Калифорнии – губернатору Гэвину Ньюсому. По условиям спора проигравший должен будет надеть майку команды соперников.



«Привет, Гэвин, «Селтикс» выиграют финал НБА. Как насчёт пари? Когда они выиграют, ты наденешь майку «Селтикс» на мой выбор. Если выиграют «Уорриорз», я надену майку твоей команды. По рукам?» – написал Бейкер в социальной сети.



«Понял, ты почувствовал уверенность, когда серия переехала в Бостон? Да, я принимаю пари. К твоему сведению, это будет майка Стефена Карри», – ответил Ньюсом.



В третьем матче «Бостон Селтикс» выиграл у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 116:100 и повел в серии до четырёх побед – 2-1. Четвёртая игра финала НБА состоится в Бостоне 11 июня. Начало – в 4.00 мск.