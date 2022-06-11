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43 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии

43 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч серии финала плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 107:97, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии.

У «Бостона» самым результативным стал форвард Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал защитник Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 10 подборов.

Таким образом, счёт в серии игр между командами стал равным, 2 – 2.

Прошлая встреча была за «Бостоном», команда тогда победила соперников со счётом 116:100. Следующая игра между клубами состоится 14 июня, начало встречи в 04:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал. 4-й матч
11 июня 2022, суббота. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Браун - 21, Смарт - 18, Уайт - 16, Хорфорд - 8, Уильямс - 7, Уильямс - 3, Притчард - 1, Корнет, Морган, Несмит, Стаускас, Тайс, Фиттс, Хозер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 43, Томпсон - 18, Уиггинс - 17, Пул - 14, Луни - 6, Пэйтон II - 5, Грин - 2, Портер - 2, Бьелица, Игуодала, Куминга, Ли, Муди, Тоскано-Андерсон, Уайзмен
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