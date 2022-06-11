43 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся четвёртый матч серии финала плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 107:97, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии.

У «Бостона» самым результативным стал форвард Джейсон Тейтум, сделавший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

Самым результативным игроком «Голден Стэйт» стал защитник Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 10 подборов.

Таким образом, счёт в серии игр между командами стал равным, 2 – 2.

Прошлая встреча была за «Бостоном», команда тогда победила соперников со счётом 116:100. Следующая игра между клубами состоится 14 июня, начало встречи в 04:00 мск.