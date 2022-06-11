Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс признался, за что любит Дончича

Леброн Джеймс признался, за что любит Дончича
Лука Дончич
Комментарии

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз похвалил лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича и рассказал, чем ему импонирует словенский защитник.

«Своими габаритами. Я имею в виду, что для разыгрывающего он гигант с ростом 201 сантиметр и весом 104 килограмма. Он держит мяч словно на поводке. И что ещё более важно – его видение площадки. Вот за что я его люблю. Дончич может контролировать игру, при этом ему даже не нужно бросать. Это интеллект», – сказал Джеймс в подкасте «Uninterrupted».

Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.

Не секрет, что Джеймс – большой поклонник Дончича. Леброн каждый раз выбирает словенского баскетболиста на драфте Матча всех звёзд, а в последние три года неоднократно хвалил его игру.

Новость по теме
Леброн объяснил, что отличает Дончича от других баскетболистов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022