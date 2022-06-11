Леброн Джеймс признался, за что любит Дончича

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в очередной раз похвалил лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича и рассказал, чем ему импонирует словенский защитник.



«Своими габаритами. Я имею в виду, что для разыгрывающего он гигант с ростом 201 сантиметр и весом 104 килограмма. Он держит мяч словно на поводке. И что ещё более важно – его видение площадки. Вот за что я его люблю. Дончич может контролировать игру, при этом ему даже не нужно бросать. Это интеллект», – сказал Джеймс в подкасте «Uninterrupted».



Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.



Не секрет, что Джеймс – большой поклонник Дончича. Леброн каждый раз выбирает словенского баскетболиста на драфте Матча всех звёзд, а в последние три года неоднократно хвалил его игру.

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