Источник: «Зенит» готов отпустить Паскуаля за € 3 млн

Санкт-петербургский «Зенит» готов отпустить своего главного тренера Хавьера Паскуаля только при условии существенной компенсации за расторжение действующего соглашения, информирует One.



По информации издания, российский клуб определил сумму за выкуп 49-летнего испанского специалиста в размере € 3 млн.



Ранее сообщалось, что Паскуаль близок к подписанию контракта с «Маккаби» из Тель-Авива. Однако официальный представитель тренера Вадим Михалевский опроверг слухи.



Соглашение Паскуаля с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2023/2024. По итогам завершившегося чемпионата испанец привёл команду к первому в истории титулу Единой лиги ВТБ. В финальной серии клуб из Санкт-Петербурга взял верх над московским ЦСКА со счётом 4-3.