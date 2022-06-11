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Источник: «Зенит» готов отпустить Паскуаля за € 3 млн

Источник: «Зенит» готов отпустить Паскуаля за € 3 млн
Хавьер Паскуаль
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Санкт-петербургский «Зенит» готов отпустить своего главного тренера Хавьера Паскуаля только при условии существенной компенсации за расторжение действующего соглашения, информирует One.

По информации издания, российский клуб определил сумму за выкуп 49-летнего испанского специалиста в размере € 3 млн.

Ранее сообщалось, что Паскуаль близок к подписанию контракта с «Маккаби» из Тель-Авива. Однако официальный представитель тренера Вадим Михалевский опроверг слухи.

Соглашение Паскуаля с «Зенитом» рассчитано до конца сезона-2023/2024. По итогам завершившегося чемпионата испанец привёл команду к первому в истории титулу Единой лиги ВТБ. В финальной серии клуб из Санкт-Петербурга взял верх над московским ЦСКА со счётом 4-3.

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