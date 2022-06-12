«Хьюстон» выдвинул условия обмена Уолла на Уэстбрука

«Хьюстон Рокетс» готов обменять Джона Уолла в «Лейкерс» на Расселла Уэстбрука только в том случае, если клуб из Лос-Анджелеса дополнительно отдаст пик первого раунда на драфте НБА, сообщает инсайдер Марк Стейн.
По информации источника, «Лос-Анджелес Лейкерс» не согласны на такой вариант сделки. Кроме того, если летом «Хьюстону» не удастся обменять 31-летнего разыгрывающего, то руководство клуба обсудит с Уоллом выкуп его контракта, сумма которого составляет $ 47,4 млн за сезон-2022/2023.
Отметим, что в «Лос-Анджелес Лейкерс» считают игру Уэстбрука одной из причин неудачного выступления команды в минувшем чемпионате. В 78 матчах НБА 33-летний защитник в среднем набирал 18,5 очка, 7,4 подбора, 7,1 передачи и 1,0 перехвата за 34,3 минуты на площадке. Уолл не принял участия ни в одной игре за «Хьюстон» в прошлом сезоне по обоюдному согласию сторон.
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