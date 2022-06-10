Инсайдер рассказал о планах Уэстбрука относительно опции продления контракта с «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук собирается воспользоваться опцией игрока на $ 47 млн и продлить контракт с командой на сезон-2022/2023. Об этом в одном из недавних интервью рассказал известный инсайдер Эдриан Воджнаровски. По сведениям источника, Уэстбрук сделает это в конце месяца.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче с «Финикс Санз» (110:121).
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
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