Инсайдер рассказал о планах Уэстбрука относительно опции продления контракта с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук собирается воспользоваться опцией игрока на $ 47 млн и продлить контракт с командой на сезон-2022/2023. Об этом в одном из недавних интервью рассказал известный инсайдер Эдриан Воджнаровски. По сведениям источника, Уэстбрук сделает это в конце месяца.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи. «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче с «Финикс Санз» (110:121).

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек: