Уайзмен может вернуться в строй к старту Летней лиги НБА

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен близок к возобновлению контактных тренировок, сообщает The Athletic. По информации источника, в команде рассчитывают на возвращение игрока в Летней лиге в июле 2022 года.



Уайзмен не играл с апреля 2021 года. Ожидалось, что Уайзмен может вернуться на паркет в начале сезона-2021/2022, однако в середине декабря ему потребовалась ещё одна операция.

Ранее «Голден Стэйт» пробовал отправить Уайзмена в G-лигу. Однако из-за новых проблем со здоровьем он прекратил выступление в фарм-клубе.

Джеймс был выбран под вторым пиком драфта НБА 2020 года. Центровой отыграл 39 матчей (27 в старте), набирая 11,5 очка, 5,8 подбора и 0,9 блок-шота за 21,5 минуты. Уайзмен реализовал 51,9% бросков с игры и 62,8% штрафных в первом сезоне в НБА.