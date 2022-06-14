«Валенсия» рассталась с Тоби

Центровой Майк Тоби (27 лет, 213 см) покидает «Валенсию» спустя пять сезонов, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Американец со словенским паспортом впервые подписал временный контракт с «Валенсией» в сезоне-2016/2017, когда команда стала чемпионом Испании. Проведя следующий сезон в «Тенерифе», Тоби вернулся в «Валенсию» летом 2018 года и защищал цвета клуба на протяжении последних четырёх лет. В сезоне-2018/2019 он помог команде завоевать Еврокубок.
Тоби – третий американский баскетболист в истории клуба по количеству проведённых матчей за «Валенсию» (227).
В 16 играх Еврокубка прошлого сезона центровой набирал в среднем 10,3 очка и 5,7 подбора. В 25 матчах чемпионата Испании – 2021/2022 его средние показатели составили 6,6 очка, 4,0 подбора и 0,8 блок-шота.
По итогам сезона «Валенсия» вышла в полуфинал Еврокубка, а также заняла третье место в регулярном чемпионате Испании, но в первом раунде плей-офф уступила «Басконии» (1-2).
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