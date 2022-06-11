Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Валенсия» продлила контракт с Препеличем на год

«Валенсия» продлила контракт с Препеличем на год
Клемен Препелич
Комментарии

Испанская «Валенсия» активировала опцию продления контракта с защитником сборной Словении Клеменом Препеличем (29 лет, 191 см), сообщает Sportando. Новое соглашение действует до 30 июня 2023 года.

Следующий сезон станет для Препелича третьим в составе «Валенсии». В общей сложности за предыдущие два года чемпион Европы – 2017 провёл за испанский клуб 106 матчей, став лучшим снайпером команды с показателем 12,6 очка.

В завершившемся сезоне Препелич был самым результативным игроком «Валенсии» в чемпионате Испании (15,0 очка) и Еврокубке (14,2 очка), однако в конце марта получил перелом локтевой и лучевой костей руки. В результате защитник перенёс операцию. В настоящее время восстановление игрока идёт быстрыми темпами.

Новость по теме
Богдан Богданович не поможет Сербии на Евробаскете-2022
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022