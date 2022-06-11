«Валенсия» продлила контракт с Препеличем на год
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Испанская «Валенсия» активировала опцию продления контракта с защитником сборной Словении Клеменом Препеличем (29 лет, 191 см), сообщает Sportando. Новое соглашение действует до 30 июня 2023 года.
Следующий сезон станет для Препелича третьим в составе «Валенсии». В общей сложности за предыдущие два года чемпион Европы – 2017 провёл за испанский клуб 106 матчей, став лучшим снайпером команды с показателем 12,6 очка.
В завершившемся сезоне Препелич был самым результативным игроком «Валенсии» в чемпионате Испании (15,0 очка) и Еврокубке (14,2 очка), однако в конце марта получил перелом локтевой и лучевой костей руки. В результате защитник перенёс операцию. В настоящее время восстановление игрока идёт быстрыми темпами.
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