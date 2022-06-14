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Стив Керр — о промахах Карри: даже у лучших снайперов случаются такие матчи

Стив Керр — о промахах Карри: даже у лучших снайперов случаются такие матчи
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о неудачной игре разыгрывающего Стефа Карри в пятом матче против «Бостон Селтикс».

«Соперник довольно хорошо отрабатывал в обороне. Мы этого ожидали, так как «Бостон» силён в этом компоненте. Они оказывали серьёзное давление на Карри в самом начале игры, а потом он допустил несколько промахов из открытых позиций. Так сложилось. Даже у лучших снайперов случаются такие матчи. Мне нравится, когда Карри отвечает после подобных игр. У него есть способность возвращаться», — цитирует Керра Sports Illustrated.

«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» со счётом 104:94 и повёл в серии — 3-2. Карри не реализовал ни одной попытки трёхочкового броска из девяти.

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Карри впервые с 2018 года не смог реализовать ни одного трёхочкового броска за матч
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